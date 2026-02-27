Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        GMİS Genel Başkanı Yeşil'den mahkemenin "TTK Armutçuk kararı"na ilişkin açıklama

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GMİS Genel Başkanı Yeşil'den mahkemenin "TTK Armutçuk kararı"na ilişkin açıklama

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açıklama yaptı.

        Yeşil, gazetecilere, 13 Ocak'ta 3, daha sonra da Armutçuk ile 4 müessesede üretimin durdurulmasının iş güvenliğindeki eksikler nedeniyle olduğunu söyledi.

        Armutçuk Müessesesinin mahkeme kararıyla üretime yeniden açılmasının sevindirici olduğunu aktaran Yeşil, "Kamuoyundaki bazı algıların da ortadan kalkması için de gerekli bir karar olduğunu düşünüyorum. Diğer müesseselerimiz için de aynı kararların alınmasını diliyorum ama buna tabii yargı karar verecektir." diye konuştu.

        Yeşil, üretim bölgelerinde yapılan incelemelerde mevzuattaki yorum farklılıklarının süreci zorlaştırdığını belirtti.


        Maden işçileri arasında "ocaklar kapanacak mı yoksa özelleşecek mi?" yönünde kaygılar oluştuğuna değinen Yeşil, "Bu anlamda daha önce de kesinlikle özelleştirmeyle ilgili çalışma olmadığını söylemiştik. Alınan karar doğrultusunda özelleştirmeyle ilgili bir problem yok ama eksiklerin olduğu tespit edildi. Eksiklerin giderilmesi ve mevzuatın düzeltilmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta sağanak yağış sürprizi: Hazırlıksız yakalananlar saçak altları...
        Zonguldak'ta sağanak yağış sürprizi: Hazırlıksız yakalananlar saçak altları...
        Zonguldak'ta iki grup arasında kavga: 1 yaralı
        Zonguldak'ta iki grup arasında kavga: 1 yaralı
        Kazada yaralanan genç öğretmen hastanede hayat mücadelesini kaybetti
        Kazada yaralanan genç öğretmen hastanede hayat mücadelesini kaybetti
        MSÜ sınavı için Nüfus Müdürlüklerine sınav mesaisi ayarı
        MSÜ sınavı için Nüfus Müdürlüklerine sınav mesaisi ayarı
        Armutçuk maden ocağı için karar çıktı, üretim yeniden başlıyor
        Armutçuk maden ocağı için karar çıktı, üretim yeniden başlıyor
        Yeni atanan Melike öğretmen, kazada öldü
        Yeni atanan Melike öğretmen, kazada öldü