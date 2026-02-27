GMİS Genel Başkanı Yeşil'den mahkemenin "TTK Armutçuk kararı"na ilişkin açıklama

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açıklama yaptı.



Yeşil, gazetecilere, 13 Ocak'ta 3, daha sonra da Armutçuk ile 4 müessesede üretimin durdurulmasının iş güvenliğindeki eksikler nedeniyle olduğunu söyledi.



Armutçuk Müessesesinin mahkeme kararıyla üretime yeniden açılmasının sevindirici olduğunu aktaran Yeşil, "Kamuoyundaki bazı algıların da ortadan kalkması için de gerekli bir karar olduğunu düşünüyorum. Diğer müesseselerimiz için de aynı kararların alınmasını diliyorum ama buna tabii yargı karar verecektir." diye konuştu.



Yeşil, üretim bölgelerinde yapılan incelemelerde mevzuattaki yorum farklılıklarının süreci zorlaştırdığını belirtti.





Maden işçileri arasında "ocaklar kapanacak mı yoksa özelleşecek mi?" yönünde kaygılar oluştuğuna değinen Yeşil, "Bu anlamda daha önce de kesinlikle özelleştirmeyle ilgili çalışma olmadığını söylemiştik. Alınan karar doğrultusunda özelleştirmeyle ilgili bir problem yok ama eksiklerin olduğu tespit edildi. Eksiklerin giderilmesi ve mevzuatın düzeltilmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

