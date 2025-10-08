Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Tenis tutkunu kaymakam, sporcu kişiliğiyle gençlere rol model oluyor

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir yıl önce göreve başlayan Kaymakam Adem Kaya, spor sevgisini hizmete dönüştürerek gençleri spora yönlendirmek amacıyla ilçeye 7 tenis kortu kazandırdı.

        Giriş: 08.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:19
        Tenis tutkunu kaymakam, sporcu kişiliğiyle gençlere rol model oluyor
        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir yıl önce göreve başlayan Kaymakam Adem Kaya, spor sevgisini hizmete dönüştürerek gençleri spora yönlendirmek amacıyla ilçeye 7 tenis kortu kazandırdı.

        41 yaşındaki Kaya, 6 yıl önce Adıyaman'da vali yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde kızının cimnastik kursunun bitmesini beklerken vaktini değerlendirmek için tenis oynamaya başladı.

        Küçük yaşlardan itibaren voleybol ve masa tenisiyle de ilgilenen Kaya, tenise ağırlık verdi. Zamanla bu ilgisini geliştiren Kaya, tenis hakemliği ve antrenörlüğü eğitimlerini tamamladı, bir dönem Türkiye Tenis Federasyonunda yöneticilik yaptı.

        Yaklaşık bir yıl önce Çaycuma'ya atanan Kaya, sporcu kişiliğiyle gençlere rol model olarak onları spora yönlendirmek amacıyla tenis kortlarıyla ilgili proje hazırladı.

        Proje kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Belediyesi ve iş insanlarının desteğiyle ilçede 4,5 dönümlük araziye 25 milyon lira değerindeki 7 tenis kortu kazandırıldı.

        Geçen yıl aralık ayında açılan kortlar, çocuklara tenis eğitimi alma imkanı sağlamanın yanı sıra Suwen T400 Masters Cup Tenis Turnuvası, Türkiye Tenis Federasyonu Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası ve Üniversitelerarası Tenis Süper Ligi Müsabakaları, Okul Sporları Tenis Yıldızlar Grup Maçları ile Küçükler ve Minikler Grup Tenis Müsabakaları gibi 7 ulusal turnuvaya ev sahipliği yaptı.

        Kortlarda, yaklaşık 300 çocuk 3 antrenör eşliğinde tenis eğitimi alıyor.

        - "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu çok önemsiyoruz"

        Kaymakam Adem Kaya, AA muhabirine, sporu yalnızca fiziksel etkinlik olarak değil, gençleri kötü alışkanlıklardan ve ekran bağımlılığından uzaklaştıran yaşam disiplini olarak gördüklerini söyledi.

        Daha önce görev yaptığı il ve ilçelerde de spor yatırımlarına önem verdiğini belirten Kaya, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu çok önemsiyoruz. Bu anlamda yatırımlar yaptık. Adıyaman'a da yine tenis kortları kazandırdık, birçok tenis sporcusunun yetiştirilmesi, tenis sporuna yönlendirilmesi için yatırımlar yapmıştık. Manisa'nın Demirci ilçesine 6 tenis kortu kazandırdık. Şu an orada yüzlerce sporcu tenis oynamaya başladı. Orada tenis kültürü gelişmeye başladı. Orada pek çok organizasyon düzenlemiştik." diye konuştu.

        Çaycuma'ya yapılan tenis kortlarının ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Kaya, burada çok sayıda çocuğun da tenis eğitimi gördüğünü kaydetti

        Her çocuğun mutlaka bir spor dalıyla uğraşması gerektiğini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

        "Özellikle okullarımızda yaptığımız toplantılarda, müdürlerimizle, öğretmenlerimizle, yine velilerimizle yaptığımız toplantılarda diyoruz ki 'Her çocuğu bir spor dalı ve bir sanat dalıyla meşgul edelim.' Onlara bir spor dalı ve bir sanat dalıyla ilgilenme imkanı sağlayalım. Bir hobisi olan, bir sporla, sanatla ilgilenen bir kişi ileride hangi mesleği yaparsa yapsın daha mutlu olur. Mutlu olduğu için de o mesleğini daha güzel ve daha başarılı şekilde gerçekleştirir."

        - "Çocuklarımızın sporla ilgilenmesinin akademik hayatlarına olumlu yansımaları oluyor"

        Kaya, uzun yıllardır sporla ilgilenmesinin, mesleki yaşamında disiplinini korumasına, hızlı ve doğru kararlar almasına, krizleri yönetmesine ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olduğunu anlatarak, "Spor yaptıkça kendimi daha fazla geliştirdim. Bu mesleğimde de başarılı olmamı sağladı." dedi.

        Kaymakam Kaya, çocukların sporla ekran bağımlılığından ve kötü alışkanlıklardan korunabileceğine işaret ederek, "Gençlerimizi, çocuklarımızı bir spor branşına yönlendirdiğimiz zaman hem sosyalleşiyorlar hem de akranlarıyla vakit geçiriyorlar ve ekran bağımlılığından bir nebze de olsa uzak kalıyorlar. Bu, kendilerinin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de karar verebilme yeteneklerini artırıp disipline ediyor. Çocuklarımızın bir spor dalıyla ilgilenmesi, akademik hayatlarına olumlu yansımaları oluyor." ifadelerini kullandı.

