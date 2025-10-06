Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 16 yaşındaki kızın doğum yapmasına ilişkin soruşturma

        Zonguldak'ta 16 yaşındaki kızın doğum yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:10 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:10
        Zonguldak'ta 16 yaşındaki kızın doğum yapmasına ilişkin soruşturma
        Zonguldak'ta 16 yaşındaki kızın doğum yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

        Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi.

        Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.

        Olayın ardından hastane polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

