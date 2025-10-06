Zonguldak'ta 16 yaşındaki kızın doğum yapmasına ilişkin soruşturma
Zonguldak'ta 16 yaşındaki kızın doğum yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ta 16 yaşındaki kızın doğum yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.
Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi.
Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.
Olayın ardından hastane polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.