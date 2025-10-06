Zonguldak'ta "Dünya Çocuk Günü" kutlandı.

Çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması, ailelerin farkındalıklarının geliştirilmesi ve toplumsal uyumlarının desteklenmesi amaçlanan etkinlikte, çocukların topluma kazandırılması, suçtan uzak yaşam sürmeleri ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalara devam edileceği bildirildi.

Film gösteriminin ardından Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, Şef Şerife Çelik ve Çocuk Hizmetleri Bürosu uzmanı Ali Osman Akgöz tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen 10 çocuk ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.