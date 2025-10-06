Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Gazze'deki hastanede görev yapan hemşire yaşadıklarını anlattı

        Gazze Ahli Arab Hastanesi ameliyathane hemşiresi İman Uygun, "Artık insanlık, vicdan ve merhamet noktasında tek ses haline gelmiştir ve Gazze'ye sahip çıkmaktadır. Bu da siyonizmin sonunun geldiğini göstermektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:59
        Gazze'deki hastanede görev yapan hemşire yaşadıklarını anlattı
        Gazze Ahli Arab Hastanesi ameliyathane hemşiresi İman Uygun, "Artık insanlık, vicdan ve merhamet noktasında tek ses haline gelmiştir ve Gazze'ye sahip çıkmaktadır. Bu da siyonizmin sonunun geldiğini göstermektedir." dedi.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) "Gazze'de Çocuk Olmak" programı gerçekleştirildi. Üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Gazze'de yaşananların anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

        Programda konuşan Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Gazze'de çocuk olmanın" söylemesi zor ve içerisinde tarifsiz hüzün barındıran cümle olduğunu söyledi.

        Gazze'de bir çocuk için hayatta kalmanın artık hak değil, mucize olduğunu belirten Özölçer, "Gazze'de çocuk olmak açlıkla, ölümle korkuyla aynı odada yaşamaktır. Gazze'de dram, acı vardır. Filistin'de kan ve gözyaşı hakimdir. İsrail'in, Filistinli kardeşlerimize özellikle çocuklara yönelik uyguladığı bu zulmü, bu tarifsiz vahşeti şiddetle kınıyoruz. Sivillerin, kadınların ve bebeklerin hedef alındığı bu katliamı nefretle lanetliyoruz." dedi.

        Özölçer, Gazze'de işlenen insanlık suçları karşısında sessiz kalmanın insanlığa, inanca ve ahlaka ihanet olduğunu dile getirerek, Filistinlilerin yalnız olmadığını sözlerine ekledi.

        CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un da konuşma yaptığı programda, Gazze'de gönüllü olarak görev yapmış Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze Ahli Arab Hastanesi ameliyathane hemşiresi İman Uygun ve Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Taner Kamacı da yaşadıklarını anlattı.

        - "Aileler tamamen yok edilecek şekilde soykırım yaşandı"

        İman Uygun, gazetecilere, Gazze'de yaşananların kelimelerle tarif edilecek boyutta olmadığına dikkati çekerek, "Aileler, çocuklar tamamen ortadan kaldırıldı. Çocukların yaşadığı sıkıntıların haddi hesabı yok. Kimi zaman 7 kişilik aileler ve daha fazla sayıda olan aileler tamamen yok edilecek şekilde soykırım yaşandı. Bizler bunu kelimelerle tarif edemeyecek kadar aciz kalıyoruz ve sinemizde çok büyük üzüntü yaşıyoruz." diye konuştu.

        Uygun, Gazze'de elini kolunu kaybeden çocukları direkt operasyon yapmak zorunda kaldıklarına değinerek, "Ağlamaya mecali olmayan 4 aylık bir çocukla ilgilenmiştik. Elleri ve kolları tamamen yanıklar ve kayıplar içerisindeydi, organ eksiklikleri içerisindeydi. 9 aylık hamile bir anne şehit olmuştu ve karnından çocuğu sağ sağlim çıkarabilmiştik. Bu sıkıntıların hepsini gözlerimizle gördük ve bizzat yaşadık. Daha bunun gibi birçok sıkıntıları yaşadık." ifadelerini kullandı.

        Gazzeliler adına kendilerine destekte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Uygun, şunları kaydetti:

        "7 Ekim (2023) öncesinden beri Türkiye, Gazze'ye dost bir ülkeydi. 7 Ekim sonrası doktorlar göndermesi gerekse tıbbi ilaç sevkiyatı noktasında ve başka destekler noktasında Türkiye'nin hatırı sayılır şekilde Gazze'ye sahip çıktığını görüyorum. Bunu muhakkak söylememiz gerekiyor ve bu manada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarımı Gazzeliler adına iletmek istiyorum. Daha önceki 3 yıl içerisinde hep Gazze'yle ilgili tıbbi heyetler gönderilmesi noktasında Almanya, Belçika, özellikle Türkiye gibi ülkelerin bize sahip çıkması çok önemli bir husus. Kamuoyunun güçlü desteğinin olduğunu, özellikle Sumud Filosu'nun son zamanda Gazze'ye doğru yola çıkmasının da Gazze'ye büyük destek olduğunu burada söylemeliyim. Artık insanlık, vicdan ve merhamet noktasında tek ses haline gelmiştir ve Gazze'ye sahip çıkmaktadır. Bu da siyonizmin sonunun geldiğini göstermektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

