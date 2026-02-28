Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 20:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bartın'dan Ankara istikametine seyir halinde olan N.Y. (62) idaresindeki 35 PJJ 750 plakalı yolcu otobüsü, Devrek Sanayi Sitesi mevkisinde Ersin S'nin (36) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Engin S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


        Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta minibüs devrildi, 4 yaralı
        Zonguldak'ta minibüs devrildi, 4 yaralı
        16 yıllık sırrı "özel ekip" çözdü: Barajda kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz c...
        16 yıllık sırrı "özel ekip" çözdü: Barajda kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz c...
        Karşıyaka Ortaokulu il birincisi oldu
        Karşıyaka Ortaokulu il birincisi oldu
        Alaplı Çayı yüzlerce kuş türüne köprü oluyor
        Alaplı Çayı yüzlerce kuş türüne köprü oluyor
        Hayırsever iş insanı babası adına cami yaptırdı
        Hayırsever iş insanı babası adına cami yaptırdı