Temizlik işçisinden örnek davranış

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Zonguldak'ta temizlik personeli olarak çalışan Muhammet isimli işçi, çöpten topladığı ekmekleri kuşlara yedirdi.

Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammet isimli bir işçi vatandaşların şaşkın bakışları arasında çöpten bir şeyler topladı. İşçi, bir süre sonra çöpten çıkardığı ekmek parçalarını kuşlara yedirdi. Temizlik görevlisinin bu örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.

ZONGULDAK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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