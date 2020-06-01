Kazaların yaşandığı iki noktaya sinyalizasyon sistemi kuruldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi bir çok kazanın meydana geldiği noktalara sinyalizasyon sisteminin kurulumunu tamamladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bir çok kazanın meydana geldiği Elmatepe Mahallesi girişi ve Echomar Hastanesi önüne yapılan trafik sinyalizasyon sisteminin kurulumu tamamlanarak çalışmaya başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce Elmatepe Mahallesi ile Echomar Hastanesi önüne yapılan trafik sinyalizasyon sistemi hizmet veriyor. Her iki noktada bir çok trafik kazasının meydana gelmesiyle birlikte Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla harekete geçen Destekleme Hizmetleri Müdürlüğü, sistemin son kontrollerini yaparak bugün itibariyle hizmete aldı. Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez, daha önce çok sayıda kişinin canının yandığını ve ölümlü kazaların meydana geldiğini belirterek “Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık, talebimizi dikkate aldı. Bu yolda mahalle sakinlerimizi kaybettik, canlar yandı. Kısa sürede ışık sistemi kuruldu. Halkımız butona basarak karşıya güvenli şekilde geçebilecek” dedi. Müftü Mahallesi Muhtarı Akın Ateş de mahalle sakinleri adına Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür ederek ‘Özellikle hastane bölgesine geçmek isteyen yayalarımız rahat bir nefes aldılar” diye konuştu. Mahalle sakinleri ise Elmatepe’nin 8 bin 500 nüfusunun bulunduğunu belirterek “Yıllardan beri ihtiyacımızdı. Belediye halkın güvenliği için iyi bir şey yaptı, mutluyuz” dediler.

Araç sürücüleri de butonlu ışık sayesinde yaya yokken trafik akışı durmayacağı için trafik yoğunluğunun oluşmayacağını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.