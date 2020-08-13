Acil serviste istediği ilaç verilmeyince çatıya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acil serviste istediği ilaç verilmeyince çatıya çıktı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 112 sağlık ekipleri tarafından özel hastanenin acil servisine getirilen epilepsi hastası bir kişi, kendisine istediği ilaç verilmeyince çatıya çıkıp intihara kalkıştı.

Acil serviste istediği ilaç verilmeyince çatıya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 112 sağlık ekipleri tarafından özel hastanenin acil servisine getirilen epilepsi hastası bir kişi, kendisine istediği ilaç verilmeyince çatıya çıkıp intihara kalkıştı.
Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre İ.A. ilçe merkezinde rahatsızlanınca vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastanenin acil servisine kaldırılan İ.A., iddiaya göre doktorlardan kendisine uyuşturucu özelliği olan bir ilaçtan verilmesini istedi. Doktorların bunu kabul etmemesi üzerine tedaviyi reddeden İ.A. aynı hastanenin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hastane önünde önlem alırken polis ekipleri de intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra istediği ilacın getirilmesi ile çatıdan inmeye ikna edilen İ.A. polis tarafından ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Hastane yöneticisi Dr. Nevzat Çimenoğlu İ.A.’nın acil serviste kendisine tedavisi ile ilgisi bulunmayan ilacı istediğini, verilemeyince de çatıya çıktığını söyledi.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlacı fazla içince zehirlenip hastanelik oldu
YEREL HABERLER İlacı fazla içince zehirlenip hastanelik oldu
Kırmızı reçeteli ilaç verilmeyince intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Kırmızı reçeteli ilaç verilmeyince intihara kalkıştı
Ata tohumundan üretilen mısırların ilk hasadı yapılıyor
YEREL HABERLER Ata tohumundan üretilen mısırların ilk hasadı ...
Motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı
Başkan Bozkurt, "Üç bölgemiz daha doğalgaza kavuşacak"
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, "Üç bölgemiz daha doğalgaza ...
Tüm İşçi Emeklileri Derneğinden taksitle kömür
YEREL HABERLER Tüm İşçi Emeklileri Derneğinden taksitle kömür
(Özel) Tek göz odada yaşam savaşı veriyor Ailesinin terk ettiği felçli adam uzanacak yardım eli bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Tek göz odada yaşam savaşı veriyor Ailesinin ...
Su altında sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Su altında sürpriz evlilik teklifi
Okçuluk talimhanesinde yeni okçular yetişiyor
YEREL HABERLER Okçuluk talimhanesinde yeni okçular yetişiyor
Cehennemağzı Mağaraları’nın otopark sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Cehennemağzı Mağaraları’nın otopark sorunu çözülüyor
Serdaroğlu köyünde vatandaşlar taşıma su ile ihtiyacını gideriyor
YEREL HABERLER Serdaroğlu köyünde vatandaşlar taşıma su ile ...
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
YEREL HABERLER BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
Vali Tutulmaz Diş Hekimliği Fakültesini gezdi
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz Diş Hekimliği Fakültesini gezdi
Zonguldak'ta TYP başvuruları 13 Ağustos'ta başlıyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta TYP başvuruları 13 Ağustos'ta başlıyor
Vali Tutulmaz'ın baba acısı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz'ın baba acısı
Devrek Belediye Başkanı'ndan vaka artışı tepkisi: Çalın, oynayın, tepinin
YEREL HABERLER Devrek Belediye Başkanı'ndan vaka artışı tepkisi: ...
BAKKA Maden Makinaları Sektöründe pazar araştırması başlatıyor
YEREL HABERLER BAKKA Maden Makinaları Sektöründe pazar araştırması ...
GMİS genişletilmiş başkanlar kurulu toplandı
YEREL HABERLER GMİS genişletilmiş başkanlar kurulu toplandı
3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı
YEREL HABERLER 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı ...
Kaza yapan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
GMİS’in Temmuz ayı gıda araştırması
YEREL HABERLER GMİS’in Temmuz ayı gıda araştırması
Vekalet, Meclis Üyesi Yılmaz Partlak’ta
YEREL HABERLER Vekalet, Meclis Üyesi Yılmaz Partlak’ta
Sapça tüneli ile Gökgöl tüneli arası asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Sapça tüneli ile Gökgöl tüneli arası asfalt ...
3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı
YEREL HABERLER 3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X