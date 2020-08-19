12 hırsızlık olayına karışan 5 kişi suçüstü yakalandı

Zonguldak’ta belediyeye ait yol yapım şantiyesinde inşaat demirlerini çalan 5 kişi, kaçarken yakayı ele verdi. Yakalanan 5 kişinin 11 faili meçhul hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesi Emirler Mahallesi'ndeki belediyeye ait yol yapım şantiyesinde gece saat 23.00 sıralarında inşaat demirlerinin çalındığı ve şüphelilerin iki araçla uzaklaştıkları ihbarı alınması üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler eşkale uygun iki aracı durdurmak isterken, şahıslar dur ikazına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovacalamaca sırasında şüphelilerin bulunduğu araçlardan biri kaza yaptı. Araç içinden çıkan şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kaza yerine yaklaşık 500 metre mesafede ise diğer araç terk edilmiş halde bulundu. Çevrede yapılan aramada H.G. (22), E.T. (19), B.D. (18), S.D. (22) ve D.D. (17) isimli 5 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramada çalınan inşaat demirleri ile birlikte diğer inşaat malzemeleri de ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıslar, suçüstü yakalandıkları hırsızlık olayı dışında 11 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

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