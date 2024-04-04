Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        AK Parti'den eski Zonguldak Belediye Başkanı Alan'a yönelik sözlü saldırıya tepki

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, devir teslim töreninin ardından eski Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a yönelik sözlü saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:34 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'den eski Zonguldak Belediye Başkanı Alan'a yönelik sözlü saldırıya tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, devir teslim töreninin ardından eski Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a yönelik sözlü saldırıyı kınadı.

        Çağlayan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Alan'ın belediyede çirkin bir saldırıya uğradığını söyledi.

        Beş yıl önce kendileri görevi devrederken hiçbir saldırıya mahal vermediklerini belirten Çağlayan, "Her türlü önlemi almış ve bize yakışır bir biçimde devralmış, belediye başkanlığını devreden başkanı da bize yakışır bir biçimde yolcu etmiştik." diye konuştu.

        Çağlayan, bu olayın sıradan olmadığını ifade ederek, "Sıradanlaştırmaya çalışmalarına da müsaade etmeyeceğiz. Saldırıyı organize edenleri, yapanları ve sebep olanları şiddetle kınıyoruz. Sizleri organize edilmiş, önceden kurgulanmış bu kötülükle baş başa bırakıyoruz. 'Erdemli belediyecilik' dediniz fakat göreve erdemsizlikle başladınız. Asıl erdem özür dilemektir." şeklinde konuştu.

        Misafir ağırlama nezaketinin bile gösterilmediğini savunan Çağlayan, şunları kaydetti:

        "Olayı, 'CHP'li değil yapanlar.' diyerek sorumluluğunuzun gereğini yapmadınız. Devraldığınız belediyede misafirinize sahip çıkamadınız. Sadece bu olanlardan dolayı özür dilemek bile yeterliyken özür dileme erdemini gösterememiş ve bir erdemsizlikle belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş durumdasınız. Bir şehrin belediye başkanını belediyeden doğru düzgün gönderemediniz. Çünkü korktunuz. Biz şunu biliyoruz, bu hareket sadece Selim Alan'a yapılmış bir hareket değildir. Seçim öncesi verdiğiniz sözlerden dolayı size verilmiş bir gözdağıdır. Bunun farkındayız."

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın bugün mazbatasını aldığını ve eski başkan Çetin Bozkurt'un görevi devretme nezaketini bile gösteremediğini söyleyen Çağlayan, "Bizim gösterdiğimiz nezaketi, CHP’nin göstermesini isterdik. Bizim belediye başkanlarımız devirlerini kendileri yaptılar. Göreve başladığınızda ilk yaptığınız erdemsizlikle tarihe geçtiniz. Kazansa da kaybetse de biz bütün belediye başkanlarımızın yanındayız. Onları yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

        - Erdem’den özür açıklaması

        Belediye Başkanı Tahsin Erdem, sözlü saldırının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki dönem belediye başkanını uğurlarken yapılan hareketi kesinlikle tasvip etmediklerini vurguladı.

        Erdem, halkçı belediyecilik anlayışlarında böyle bir seviyesizliğin asla olmayacağına değinerek, "Amacını aşan hareketler olmuştur. Kendisinden özür diledim, burada da sizlerin huzurunda özür diliyorum. Hiç şık olmamıştır. Bizim tasvip ettiğimiz bir şey değildir." dedi.

        Her belediye başkanının kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu dile getiren Erdem, "Onun için bu şekilde muamele bizim örgütümüzün muamelesi değildir. Bizim dışımızda gelişmiştir. Hiçbir CHP'li, hiçbir sosyal demokrat, hiçbir halkçı anlayış böyle bir şeyi asla yapmaz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Yunanistan'dan 11 ülkenin katılımıyla hava tatbikatı
        Yunanistan'dan 11 ülkenin katılımıyla hava tatbikatı
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!

        Benzer Haberler

        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, mazbatasını aldı
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, mazbatasını aldı
        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, mazbatasını aldı
        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, mazbatasını aldı
        Zonguldak'ta 2 motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
        Zonguldak'ta 2 motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, mazbatasını aldı
        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, mazbatasını aldı
        İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı; 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı; 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Köyde eski ve yani muhtarın yakınlarının seçim kavgası: 10 yaralı
        Köyde eski ve yani muhtarın yakınlarının seçim kavgası: 10 yaralı