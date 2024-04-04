Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 2 motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 motosikletin çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 2 motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 motosikletin çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Ö.S. idaresindeki 34 HKF 390 plakalı motosikletle, T.E. yönetimindeki 67 ACY 598 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motokurye Ö.S, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerinde ise ters yönden gelen motosiklet sürücüsünün, motokuryeye çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, mazbatasını aldı
        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, mazbatasını aldı
        İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı; 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı; 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Köyde eski ve yani muhtarın yakınlarının seçim kavgası: 10 yaralı
        Köyde eski ve yani muhtarın yakınlarının seçim kavgası: 10 yaralı
        Çeyrek asırdır sürdürdüğü aile geleneği muhtarlık için 6. döneminde masa ba...
        Çeyrek asırdır sürdürdüğü aile geleneği muhtarlık için 6. döneminde masa ba...
        Babasının 41 yıl yaptığı muhtarlığı 25 yıldır sürdürüyor
        Babasının 41 yıl yaptığı muhtarlığı 25 yıldır sürdürüyor
        Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenl...
        Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenl...