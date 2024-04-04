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        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, mazbatasını aldı

        CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:34
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        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, mazbatasını aldı
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        CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, görevine başladı.

        Karadeniz Ereğli Adliyesine gelen Posbıyık, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

        Posbıyık, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, 129 bin kişinin belediye başkanı olduğunu belirtti.

        Yerel seçimlerin, demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Posbıyık, "Başta partimizin kademelerinde görev yapanlar olmak üzere, tüm halkımıza, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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