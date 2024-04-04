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        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Devrek Belediye Başkanı seçilen Özcan Ulupınar, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:03
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        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Devrek Belediye Başkanı seçilen Özcan Ulupınar, görevine başladı.

        Devrek Adliyesine gelen Ulupınar, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Davut Bayer'den mazbatasını aldı.

        Ulupınar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Belediyeyi boşaltmışlar, 250 milyon lira borçla devralıyoruz. Kim yetimin hakkını yediyse, kim belediyeyi boşalttıysa onlardan hesap soracağız. Buraya geldik, belediyeyi devralacağımız kimse yok ortada. Valilik ve bakanlık müfettişleriyle görüştüm, en kısa zamanda belediyeye gelip tespit yapacaklar." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra makamda tebrikleri kabul eden Ulupınar, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ulupınar, vatandaşlardan kutlama için belediyeye çiçek göndermemelerini rica ederek, SMA hastası çocuklara bağışta bulunmalarını istedi.

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