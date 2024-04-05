Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince, merkez ilçede 2, Karadeniz Ereğli'de 4, Gökçebey ve Çaycuma'da birer hırsızlık olayının ardından çalışma başlatıldı.
Ekiplerce tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sosyal paylaşım uygulaması üzerinden sattıkları belirlenirken, bazı eşyalar ve 3 bilezik bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
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