Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sosyal paylaşım uygulaması üzerinden sattıkları belirlenirken, bazı eşyalar ve 3 bilezik bulunarak sahiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince, merkez ilçede 2, Karadeniz Ereğli'de 4, Gökçebey ve Çaycuma'da birer hırsızlık olayının ardından çalışma başlatıldı.

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