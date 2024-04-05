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        Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 22:02 Güncelleme: 05.04.2024 - 22:02
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        Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince, merkez ilçede 2, Karadeniz Ereğli'de 4, Gökçebey ve Çaycuma'da birer hırsızlık olayının ardından çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sosyal paylaşım uygulaması üzerinden sattıkları belirlenirken, bazı eşyalar ve 3 bilezik bulunarak sahiplerine teslim edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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