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        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı ev zarar gördü

        Zonguldak'ta 3 katlı evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 23:02 Güncelleme: 04.04.2024 - 23:02
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        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı ev zarar gördü
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        Zonguldak'ta 3 katlı evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Merkez ilçeye bağlı Kardeşler köyü Baraj Mahallesi'nde, İsmail U'ya ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden köy sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye erlerince kısa sürede söndürülen yangında 3 katlı ev hasar gördü.

        Dumandan etkilenen ev sahibi İsmail U. ile eşi Nermin ve oğlu Ömer U, tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri de evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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