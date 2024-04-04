Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı ev zarar gördü

Dumandan etkilenen ev sahibi İsmail U. ile eşi Nermin ve oğlu Ömer U, tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumanları fark eden köy sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Merkez ilçeye bağlı Kardeşler köyü Baraj Mahallesi'nde, İsmail U'ya ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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