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        Zonguldak'ta limandaki teknelerden yolunu bulamayan yunus yavrusu ekiplerce kurtarıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde liman içerisinde tekneler arasında yolunu bulamayan yunus yavrusu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:19 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:19
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        Zonguldak'ta limandaki teknelerden yolunu bulamayan yunus yavrusu ekiplerce kurtarıldı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde liman içerisinde tekneler arasında yolunu bulamayan yunus yavrusu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Bozhane Liman içerisinde yunus yavrusunun tekneler arasında kaldığı ve yolunu bulamadığını görenler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

        Botla liman içerisine gelen askerler, yunus yavrusunu bot küreğiyle bulunduğu alandan çıkartarak açık alana doğru yönlendirdi.

        Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yunus yavrusu liman açıklarında gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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