Zonguldak'ta limandaki teknelerden yolunu bulamayan yunus yavrusu ekiplerce kurtarıldı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde liman içerisinde tekneler arasında yolunu bulamayan yunus yavrusu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde liman içerisinde tekneler arasında yolunu bulamayan yunus yavrusu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Bozhane Liman içerisinde yunus yavrusunun tekneler arasında kaldığı ve yolunu bulamadığını görenler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Botla liman içerisine gelen askerler, yunus yavrusunu bot küreğiyle bulunduğu alandan çıkartarak açık alana doğru yönlendirdi.
Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yunus yavrusu liman açıklarında gözden kayboldu.
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