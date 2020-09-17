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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaya kaldırımı sorunu çözülüyor

İHA

Yaya kaldırımı sorunu çözülüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Bölücek Mahallesi’nde 2 kilometre uzunluğunda yaya kaldırımı ve duvar çalışması yapıyor. Bölücek Mahallesi Muhtarı İsmail Şişman, ‘Başkanımız Halil Posbıyık’a çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz artık güvenle okullarına gidebilecekler, yayalarımız rahat edecek” dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi, mahallelerde sürdürdüğü alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Bölücek Mahallesi’nin ihtiyaç duyduğu yaya kaldırımı ve duvar çalışması yapılıyor.
KadirNevişet Kameroğlu ilköğretim okulunun açılmasıyla özellikle yol kenarından yürüyen öğrencilerin büyük ihtiyaç duyduğu yaya kaldırımına öncelik verildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ekipleri harekete geçirdi. Kaldırım, 2 kilometre olarak planlandı, 500 metresi yapıldı. Mahalle sakinleri yol kenarlarındaki arsalarından feragat ettiler. Çalışmalar tamamlandığında öğrenciler güvenle okullarına gidebilecekler, yayalar rahat edecek.Mahalle Muhtarı İsmail Şişman, ihtiyaç duydukları hizmetin belediye tarafından yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Bölücek mahallemizde alt yapı sorunlarımızın yüzde doksanı hallolmuş vaziyette. Yollarımızda ufak tefek bakımların haricinde sorunumuz yok. Su sorunumuz da kalmadı. Mahallemize 5 yıl evvel hayırsever Kadir Kameroğlu’nun yaptırdığı okuldan sonra ulaşımda kaldırım çok büyük sorun oldu. Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’tan Allah razı olsun, kendisi bu sorunu bildiği için hemen direktif verdi, mahallemizde en önemli problem olan kaldırım sorunu da çözülüyor. Öğrenciler güvenle okullarına gidebilecekler, yayalarımız rahat edecek. Ayrıca mahallemizde su baskınları yaşanıyordu. Bu sorun için de 120 metre uzunluğunda büyük bir menfez yapıyor başkanımız. Üzeri de kapatılıp yaya yolu olacak. Başkanımıza Bölücek halkı adına teşekkür ediyoruz” dedi.
Mahalle sakinlerinden Fikri Günay da yapılan hizmetler için Başkan Posbıyık’a teşekkür etti.

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