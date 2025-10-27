Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta 3 maden ocağı imha edildi | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:07 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 3 maden ocağı imha edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocağın çevresinde 65 metre ray, vagon, 5.5 ton kömür, 2 havalandırma fanı, dalgıç pompa, 3 delici kırıcı alet ve elektrikli hızar ele geçirdi. Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #zonguldak haberler
        #maden ocağı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız