Zonguldak'ta kediye altından diş yapıldı

"İLKİ YAŞAYALIM DEDİK"

Kedinin sahibi Özkan Uzun, maliyeti değil kedinin yaşam kalitesini önemsediklerini ifade ederek, "Hem bir ilki yaşayalım dedik, hocalar da çok yardımcı oldular. Eşimle karar verdik, yaptık. Tabii ki daha iyi olacağına kanaat getirdiğimiz için oğlumuza böyle bir diş yaptırdık. Bayağı alıştı, yemek yemede hiçbir problemi yok. Başta yaş mama ile beslendik şimdi kuru mamaya döndük. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de ilk. Bir sıkıntısı yok, umarım da olmaz" diye konuştu.