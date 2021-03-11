Maden işçisi silahlı saldırıda öldürüldü 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlık Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta yaşandı. İddialara göre 43 yaşındaki maden işçisi Yalçın Karadöngel ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olay sonrası silah seslerini duyan çevredekiler maden işçisini yerde hareketsiz görünce durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın Karadöngel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede inceleme başlatan ekipler hızla olay yerinden uzaklaşan fail yada failler hakkında kimlik tespiti ve yakalama çalışması başlattı. Olay yerinin karanlık ve çevrede herhangi güvenlik kamerası bulunmaması üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

Karadöngel'in cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.