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Zoom 100 milyon dolarlık Zoom Apps fonunu duyurdu

Video ve ses temelli iletişim uygulaması Zoom, uygulama ekosistemini büyütmek için 100 milyon dolarlık yeni bir girişim fonu olan Zoom Apps Fund’ı oluşturdu.

Zoom 100 milyon dolarlık fon kurdu - Haberler
100 milyon dolarlık fon kurdu
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HABERTURK.COM

Video iletişim platformu Zoom Video Communications, Zoom Apps ekosisteminin büyümesini teşvik etmek için oluşturulan 100 milyon dolarlık yeni bir girişim fonu olan Zoom Apps Fund’ı duyurdu.

Bu yeni fonun portföy şirketleri, Zoom müşterilerinin nasıl bir araya geldiği, iletişim kurduğu ve iş birliği yaptığı konusunda temel oluşturacak çözümler geliştirmek için 250 bin dolar ila 2.5 milyon dolar arasında başlangıç yatırımı alacak.

Zoomtopia 2020 etkinliğinde duyurulan Zoom Apps platformu, üretkenliği ve ilgi çekici deneyimleri doğrudan Zoom ekosistemine çekecek uygulamalara ev sahipliği yapıyor.

Zoom’dan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda, “Şu an geliştirilme aşamasında olan onlarca Zoom uygulaması, video iletişiminin geleceğine yön vermeye hazırlanıyor. Zoom Apps Fonu da bu bağlamda, Zoom kullanıcılarına değerli ve ilgi çekici deneyimler sağlayacak ürünleri hayata geçirecek geliştiricilere yatırım yapacak” denildi.

"GEÇEN YILDAN ÇIKARDIĞIMIZ EN ÖNEMLİ DERS..."

Zoom'un kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, yaklaşık on yıl önce kurduğu şirketinin bugünkü haline gelmesinde erken yatırımcıların rolünün büyük olduğunun altını çizdi.

Yuan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıldan çıkardığım en önemli ders, toplantıları üretken ve eğlenceli tutmamız gerektiğiydi. Umarım Zoom Apps Fonu, müşterilerimizin daha mutlu toplantılar gerçekleştirmesine ve daha sorunsuz bir şekilde bizimle iş birliği yapmasına yardımcı olur. Platformumuzun gelişmesinin ayrıca girişimcilere yeni işler kurmalarında katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

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