Reuters

Çin veri güvenliğinde küresel standartlar oluşturmak üzere yeni bir girişim başlatırken, bazı ülkeleri "zorbalık" ve şirketlerin "peşine düşmek" ile suçladı.

Çin Devlet Konsey Üyesi Wang Yi tarafından yapılan açıklama, bir ay önce ABD'nin "Clean Network" olarak adlandırdığı program kapsamında güvenilmez olarak nitelediği Çin şirketlerinin uygulamalarına erişimi keseceği açıklamasını izledi. Çin'in yeni girişimi, teknoloji şirketlerinin usulsüz şekilde kişisel verilerin ele geçirilmesine imkan verecek arka kapıları ürün ve hizmetlerinden çıkarmalarını gerektirecek.

Çin bu girişime katılan kurum ve kuruluşlardan ülkelerin veri yönetim düzenlemeleri, yargı yetkisi ve egemenliğine de saygı göstermelerini talep ediyor. Girişim ayrıca bilişim teknolojileri kullanılarak bir ülkenin yasa dışı yöntemlerle yabancı ülke vatandaşları hakkında bilgi toplamasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Açıklamada girişimin nasıl şekil alacağı veya herhangi başka bir ülkenin katılıp katılmayacağı belirtilmedi. Wang, "Tüm ülkelerin isteklerini yansıtan ve tüm tarafların çıkarlarına saygı gösteren küresel veri güvenliği kurallarına tüm tarafların evrensel katılımıyla ulaşılmalıdır" dedi.