3 | 8

Zuhal Olcay'ın da doğallıktan yana olduğunu belirterek, "Yiyeceklerimiz kadar cildimize de katkı sağlamamız gerekir. Bu nedenden dolayı doktorum bana gençlik aşısı ile nem dokumu koruyarak, daha sağlıklı bir görünüm kazandırdı' dedi.