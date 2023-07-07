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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 9 Temmuz Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi...

        Yemekteyiz'de haftanın final için bugün gerçekleştiriliyor. Yarışmacılar gün itibariyle son kez bir araya gelecek ve haftanın kazanan ismi yapılan oylama sonucunda açıklanacak. Söz konusu finale dair en çok araştırılan; Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı ve büyük ödül ne kadar gibi soruların cevaplarına dair bilinmesi gerekenleri derledik!

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 13:55
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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için nefesler tutuldu. Bugün son olarak Özgür beyin evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. İşte, merakla araştırılan 9 Temmuz 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programıyla ilgili bilgiler...

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

        9 Temmuz Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli henüz belli olmadı. Haftanın finalinde 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU (HENÜZ AÇIKLANMADI)

        1. gün yarışmacısı : Sena Hanım

        2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

        3. gün yarışmacısı : Zehra Hanım

        4. gün yarışmacısı : Ömer Bey

        5. gün yarışmacısı : Özgür Bey

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu hafta en yüksek puanı alan isim 50 bin TL para ödülü kazanacak.

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