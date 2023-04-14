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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Nisan 2023 Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Bu haftanın Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi bu akşam yapılacak son oylamanın ardından belli olacak. Yarışmanın takipçileri için "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte 14 Nisan 2023 bu hafta Yemekteyiz birincisi ve 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan isim...

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  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Nisan 2023 bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu?

    Hafta içi her gün saat 16.00'da Zuhal Topal'ın sunuculuğunda TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Beş yeni yarışmacı tüm hafta boyunca büyük ödülü kazanmak için hünerlerini segilediler. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı?  İşte 14 Nisan 2023 Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim ile ilgili detaylar...
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Nisan 2023 bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu?

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Büyük ödülü kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.  
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Nisan 2023 bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu?

    10-14 NİSAN 2023 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI 

    Zeynep Hanım

    Anıl Bey

    Sinem Hanım

    Dilber hanım

    Harun Bey

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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