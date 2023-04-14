Hafta içi her gün saat 16.00'da Zuhal Topal'ın sunuculuğunda TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Beş yeni yarışmacı tüm hafta boyunca büyük ödülü kazanmak için hünerlerini segilediler. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? İşte 14 Nisan 2023 Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim ile ilgili detaylar...