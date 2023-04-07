Zuhal Topal sunuculuğunda hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali yaşanıyor. Yarışmacılar tüm hafta boyunca hünerlerini sergileyerek 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanmaya çalışıyorlar. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte 7 Nisan 2023 Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim ile ilgili detaylar...