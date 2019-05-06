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Zula'nın süper liginde kazanan Galatasaray Espor oldu

HABERTURK.COM

E-spor maratonu Zula Süper Lig’in final mücadelesinde Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. 90 maçlık sezon genelinde 200 bin TL ödül dağıtılırken, 10 takımın, 9 hafta süren mücadelesi toplamda 4 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.

Zula Süper Lig

Zula Süper Lig tarihinin 3. sezonunda şampiyon belli oldu. Final karşılaşması, yeşil sahaların da ezeli rakipleri Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe arasında oynandı. 5 Mayıs Pazar günü Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşen final karşılaşmasında Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyon oldu.

9 hafta süren 90 maçlık maratonda, toplamda 4 milyondan fazla izlenme rakamına ulaşılırken, Zula Süper Lig’in 3. sezonunda dönem genelinde 200 bin TL ödül dağıtıldı.

Dönem genelinde 200 bin TL ödül havuzuna sahip Zula Süper Lig’in 3. sezonunun 9 hafta süren lig aşamasında 10 takım yer aldı. Yarı finalinde Ice Ozon karşılaşmasının galibi 2’ye 1 skorla İce oldu; Galatasaray ile Gamers of Future arasındaki mücadele Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

Diğer yarı final karşılaşmasındaysa 1907 Fenerbahçe ile Mod-Z karşı karşıya geldi. 1907 Fenerbahçe adını 2-1’lik galibiyetle finale yazdırdı. Ezeli rakiplerin heyecan dolu mücadelesi sonucu finalde şampiyonluğu Galatasaray Espor alırken, Gamers of Future sezonu 3. olarak kapattı.

LİGİN ‘EN’LERİ

Zula Süper Lig’in 90 maçlık 3. sezonun finalinde lig aşamasının “En”leri de açıklandı. En İyi Keskin Nişancı Aytekin “VonS” Yeşbek, En İyi Taarruz Oyuncusu Ertuğrul “W4siLi” Pala, En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Yakut “Y4K7T” Erdoğan olurken, Muhammed “Growe” Ercan En Değerli Oyuncu seçildi. Sezonun en iyilerinin plaket ve ödüllerini Ahmet Avcı takdim etti.

Yüzde 100 yerli bir oyun şirketi olduklarını belirten Zula’nın geliştiricisi InGame Group’un CEO’su Alpay Alptekin, Türkiye’de e-spora ilginin her geçen gün arttığını, yakın bir gelecekte de en sevilen spor dalı futbolu da geride bırakarak ilk sıraya yükselmesini beklediklerini söyledi.

Verilen bilgiye göre Zula Süper Lig’in en iyileri her sezon 200 bin TL’lik ödül havuzundan payını alıyor. Zula, 2019 Mayıs ayına kadar, Zula Süper Lig’de 800.000 TL, diğer ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile toplamda 3.5 milyon TL ödül dağıtacak. Zula Süper Lig’de en iyi takımlar kazanacakları ödüllerin yanı sıra, 250 bin dolar ödül havuzlu Zula World Cup 2019’a katılma hakkı kazanıyor.

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