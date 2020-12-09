Zümrüdüanka dizisinin 22. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Demirkan ve Özgüçler arasındaki savaş, Behram’ın Latif’i kaçırmasıyla gittikçe kızışır. Ya oğlunun katilini ona teslim edecekler ya da Azimet Demirkan bir torununu daha toprağa verecektir. Zümrüdüanka 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 22. son bölüm özeti...

ZÜMRÜDÜANKA 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serhat kimse zarar görmesin diye çabalarken, Abbas, Behram’a öyle bir teklifle gelir ki, iki ezeli düşman bir süreliğine ateşkes imzalar.

Kalbindeki savaşı bitiren diğer bir kişi de Canan’dır. Hem kendine hem oğluna yepyeni bir sayfa açacak, kötü anıları geride bırakacaktır. Ancak bunu yapmadan önce teşekkür etmesi gereken biri vardır. Bu dünyada en büyük açlığının sevgi olduğunu haykıran biri…

Suların durulmasını fırsat bilen Ülfet, elindeki kozu bir kez daha öne sürerek amacına ulaşır. Zümrüt’ün onun yüzünden zor durumda kalması umurunda bile değildir.

Zümrüt’ün tekrar eve dönmesi ve Serhat’la arasını düzeltmesi Azimet’in hoşuna gitmez. Onları ayırmanın bir yolunu düşünürken, Zümrüt rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Artık Zümrüt’ün hayatını etkileyecek o karar, Azimet’in iki dudağı arasındadır.

ZÜMRÜDÜANKA 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.