61 polisin yargılandığı 'Bylock' davasında karar

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle yargılanan 56'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada karar çıktı. DHA'nın haberine göre; Sanıklar 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 2 sanığın da tahliyesine karar verildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen emniyet görevlilerine yönelik soruşturmaya yer verilmişti.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 86 polisin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Ağustostaki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz ve firari sanıklar yönünden de dosyanın ayrılmasını istemişti.
Mahkeme heyetinin tutuksuz ve firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vermesiyle bu davadaki sanık sayısı 61'e düşmüştü.
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