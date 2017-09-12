67 yıllık evlilik peş peşe son buldu

90 yaşındaki Floyd ve 89 yaşındaki Violet Hartwig ilkokulda tanıştı. Çocukluk aşkı zamanla gerçeğe dönüştü. Floyd, 2. Dünya Savaşı’nda ABD donanmasında görev yapıyordu. Bu süre zarfında ikili birbirine sayısız mektup yolladı. Floyd, 1947 yılında Violet'e, "Sana gönlümün derinliklerinden birkaç satır yazmak istedim sevgilim. Seni hala ilk günkü gibi seviyorum ve çok özlüyorum. Dönünce beraber geçiremediğimiz günlerin acısını çıkaracağız. Seni özledikçe işler benim için daha da zorlaşıyor. Dünyanın en güzel kadınına âşık olduğum için o kadar şanslıyım ki…" yazmıştı.

Savaş bittiğinde Floyd geri döndü ve Kaliforniya’da bir çiftlik alarak üç çocuklarını da burada büyüttüler.

Birkaç yıl önce Violet’te demans belirtileri görülmeye başladı. Floyd her daim onun yanında oldu. Floyd’un da böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Ancak çiftin arasındaki bağ daha da güçlendi. 67 yıllık evliliklerinin ardından iki aşık birbirlerine sarılarak uykuya daldılar ve bir daha uyanmadılar. Floyd 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun elini tutarak bir saat sonra hayatını kaybeden Violet ise 89 yaşındaydı.

Violet Hartwig

Floyd Hartwig