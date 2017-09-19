ABD, Erdoğan'ın korumalarına silah satışını durdurdu!

Associated Press haber ajansı, ismini vermek istemeyen ABD'li bir kongre üyesine dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına alınacak 1.2 milyon dolarlık silahın satışı için ABD kongresine sunulan teklifin geri çekildiğini bildirdi.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı silah satışı için kongreye sunduğu tasarıyı resmen geri çekti. Tasarı, New Hampshire merkezli silah şirketi Sig Sauer'in ABD hükümetinden silah satışı için onay istemesi üzerine kongreye sunulmuştu. Tasarının geri çekilme talebinin de yine şirketten geldiği belirtildi.

Şirketin silah satışı için onay talebini, Türk tarafının satışın gerçekleşeceği yönündeki beklentisini yitirmesi üzerine geri çektiği ifade edildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PBS kanalına verdiği röportajda konuyla ilgili konuştu. Erdoğan gelen bir soru üzerine, "Biz, ABD'den paramızla silah alamazken, bu silahları neden teröristlere veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.