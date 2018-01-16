ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsünden Afrin sorusuna yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'e yönelik düzenlenmesi muhtemel operasyonla ilgili peş peşe gelen açıklamalarının ardından, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan bir açıklama geldi.

Koalisyon sözcüsü Ryan Dillon düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soruya, "Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil" şeklinde yanıt verdi.

ABD öncülüğündeki koalisyon geçtiğimiz günlerde, Suriye'nin kuzeyinde yarısı Suriye Demokratik Güçleri'nden olacak şekilde 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü oluşturulacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyonun 30 bin kişilik yeni sınır gücü kararıyla ilgili olarak, "Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım" ifadelerini kullanmıştı.

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