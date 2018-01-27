Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 95 kişinin hayatını kaybettiği, 158 kişinin de yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, saldırganın bölgeye ulaşabilmek için bombaları ambulansa yerleştirdiğini kaydetti.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki binalarda hasar meydana geldi. Üst düzey güvenlik kontrolleri yapılan bölgede birçok ülkenin diplomatik temsilcilikleri bulunuyor. Saldırının ardından bölgeye çıkan tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Bu arada, yaralıların bazılarının durumu ağır olduğu ifade edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumartesi günü Intercontinental Hotel'e yapılan baskın ve militanlarla Afgan özel kuvvetleri arasında gece boyunca devam eden çarpışmalarda 40'tan fazla ölü ve yaralının bulunduğu saldırıdan bir hafta sonra gerçekleşen patlamada ölü veya yaralı olup olmadığı hakkında henüz bilgi gelmediği bildirildi.

NATO'DAN AFGANİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA

NATO, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kabil'de gerçekleşen barbarca saldırı dehşet verici. Bu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Afgan halkına başsağlığı dileyen Stoltenberg, NATO'nun terörle mücadelede Afganistan'ın yanında olduğunu belirtti.

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