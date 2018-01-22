Afrin operasyonundan son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Afrin operasyonunda 3. gündeyiz. Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'de yeni operasyon başladı.

Türkiye'nin bir çok ilinden Afrin operasyonundaki askerler için yardım ve destek gelmeye devam ediyor. TSK'nın Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere gönderilmek üzere 1 ton bal hazırladı.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Diğer yandan Hatay'da AFAD çadırına iki roket düştü. Olay sonucu 1 ölü, 3 ÖSO askeri yaralı. İşte Afrin'de son durum...

DAKİKA DAKİKA AFRİN!

3 ROKET ATILDI

Afrin'deki terör örgütü PKKYPG mevzilerinden atılan 3 roket, Kilis kent merkezindeki Kazım Karabekir Mahallesine düştü. Bir evin çatısı, boş arazi ve sokağa düşen roketlerden ikisi gürültüyle patladı, biri patlamadı. Patlamanın meydana geldiği bir evde hasar oluşurken, yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, patlamayan mühimmatın imhası için de çalışma başlattı. 15:51 (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi, hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Bazıları diyor ki, bunu diyen de enteresan, Amerika, 'Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı'. Peki o zaman ben de Amerika'ya soruyorum, Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu, ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce siz Irak'a girdiniz. Irak'ta bitti mi bu süre hala Irak'tasınız." 14:17

Kırıkhan ilçesine havan mermisi düştü

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi düştü.

Suriye sınırına yakın olan bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PYD/PKK'lı teröristlerce düzenlendiği belirtilen saldırıda 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 14:10

AFAD çadırına iki roket düştü

Hatay'da AFAD çadırına iki roket düştü: 1 ölü, 3 ÖSO askeri yaralı (İHA)

Hatay'da bulunan ÖSO mensuplarının bulunduğu kampa roketli saldırı düzenlendi. 2 ölü (DHA) 14:05

Son dakika haberleri izlemek için tıklayın

Destek konvoyu oluştutuldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla çok sayıda kişinin katılımıyla konvoy oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen harekata destek olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'ne geldi.

Burada toplanan kalabalık Fetih Suresi okuduktan sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak kent turu yaptı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla ilerleyen grup, yaklaşık 10 kilometre yol kat etti.

Grup, konvoy sırasında, Reyhanlı-Antakya karayolu üzerindeki kontrol noktasında bulunan polis özel harekat ekiplerine Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Vatandaşlar, daha sonra güvenlik güçlerine sarılarak, yanlarında olduklarını söyledi.

Grup adına açıklama yapan Ömer Bilgin, çok farklı görüşlerden insanların harekata destek için bir araya geldiğini söyledi.

Tek bir amaçlarının olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Hatay, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı yer. Dolayısıyla biz de Hatay halkı olarak devletimizin, milletimizin özellikle şu an Afrin operasyonunu yapmakta olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırmak istedik. Vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmak istedik. Bunun için toplandık." (AA) 14:04

AZEZ'DE OPERASYON BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.Sahadaki AA muhabirleri, Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi.Operasyonda çok sayıda ÖSO unsuru da yer alıyor.Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu.Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.Bu arada, sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

TSK ve harekata destek veren ÖSO, dün Afrin'e kuzey, kuzeybatı ve batı bölgelerinden girerek 11 noktayı ele geçirmişti.- Türkiye'nin meşru müdafaa hakkıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) önceki gün Zeytin Dalı Harekatını başlattığını duyurmuştu.Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor. (AA) 13:59

HATAY'DA TOP SESLERİ

Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Operasyonu' sürerken top sesleri Hatay'ın Hassa ilçesinden de duyulmaya devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu'nun Kuzey Tugayı ise Azez'den Afrin'e hareket etmeye hazırlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, üçüncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişini sürdürürken, YPG'nden alınan köy sayısı ise 11'e çıktı. Özgür Suriye Ordusu'nun Kuzey Tugayı ise Azez'den Afrin'e hareket etme hazırlığında.

ÖSO'nun Kuzey Tugay Komutanı Yüzbaşı Mustafa, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kürtler, kendilerini Esad rejimine, DEAŞ ve PYD gibi teröristlere karşı korumak için eline silah alan Suriye halkının bir parçasıdır. Bu operasyon terör uygulamak için Esad rejimi tarafından desteklenen ayrılıkçı militanlara karşı yapılmaktadır. Bu teröristlerin uyguladığı terör hadiselerini gördük. Bunların DEAŞ'tan bir farkı yok. Buradaki ve diğer bölgelerdeki Kürt halkını herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız. Bu terör organizasyonunun aldığı malları ve mülkleri sahiplerine geri vermeye söz veriyoruz" dedi.

TSK'nın başlattığı bu harekatla Afrin, Tel Rifat, Deir Cemel ve diğer 12 kasabadan tahliye edilen 200 bin kişinin bölgeye geri döneceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu Afrin'in kuzeyinde Bülbül bölgesindeki Şeyh, Basi, Marzu, Hiftar köylerinin ve Şeyh Harüz tepesinin kontrolünü ele geçirdi.(İHA) 13:22

13:21 - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınırındaki Kaletepe Karakolu ile AFAD çadırlarının bulunduğu bölgeye Afrin'deki teröristler tarafından atılan bir roket düştü.

Bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayda canve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Olay sonrası askerler roketin düştüğü yerde inceleme yaptı. (İHA)

11:48 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 11 köy kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde devam ediyor. Dün bazı köyleri ele geçirdiğini duyuran Özgür Suriye Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Türk ordusunun Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri girildi. Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Afrin'e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde teröristlerle çatışmalar yaşandı. Terör örgütünün kontrolünde bulunan 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütü tarafından yollara döşenen 17 bombalı tuzak etkisiz hale getirildi.

TSK ve ÖSO, ilk iki gününde 3 koldan girdiği Afrin'in PYD-YPG'nin elinde bulunan 11 köyünü fazla bir direniş görmeden kontrol altına aldı. Bu köylerde bulunan bazı teröristleri sağ olarak ele geçirildi. Afrin'in içine doğru 7.5 kilometre girildi.

Tük Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Azez-Gülbaba hattında yer alan Afrin'in Raco, Bülbül kasabalarına bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü, Kita, Kordo ve Bibno mezralarını ve bölgedeki dört tepeyi ele geçirdi.

Kurni köyüne giren bir ÖSO askeri köyü ele geçirdiğini ve ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. Köylülerle görüşme yapan ÖSO askeri "Bizim düşmanımız Kürtler değil PKK. Düşmanımızı bir. Biz sizi kurtarmaya geldik" diye konuştu. Köylüler ÖSO askerlerine teşekkür ederek, durumlarından memnun olduklarını söyledi. (İHA)

11:24 Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde Hatay'ın Hassa ilçesi Yarım Aktepe mevkisinde sınırın sıfır noktasında bulunan Sakız Karakolundan bazı tankların atış yaptığı duyuldu. Öte yandan Yarım Aktepe Mevkisinde ise Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerler olası bir takviye için hazır bekletiliyor.

10:49 - Diyarbakır'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medya sayfalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. (İHA)

10:12 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin kişinin de yaralandığı roket saldırılarının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Bölgede esnaf kepenk açmazken, hasar gören yerlerin temizliği yapılıyor. (İHA)

09:47 - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik başlatılan operasyonda Hatay'ın Yarım Aktepe mevkiinde Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tanklarla hazır bekletiliyor. (İHA)

09:25 - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de PKKKCKPYD-YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğunu açıklandı. (DHA)

09:03 - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesinde sınırda bekleyen askerler için köylüler kurban kesti. Afrin'de bulunan teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Hatay'ın Hassa ilçesi Sugediği Mahallesi'nde bulunan sınırın sıfır noktasında ise askerler obüs ve tanklarla nöbet tutuyor. Bunu gören köylüler ise askerlere moral vermek için kurban kesip, kurban kanını askerlerin alnına sürdü. Askerler de köylülerin ellerini öpüp, 'Allah sizlerden razı olsun' dedi. (İHA)

08:34 - 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) güçleri, Suriye'nin Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan YPG mevzilerini ateş altına aldı. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden yapılan Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO güçleri ağır silahlarla karşılık verdi. (DHA)

04:20 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na Sudanlı yetimlerden destek geldi. TSK'nın, Afrin bölgesinde "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak" üzere başlattığı operasyonun zafere ulaşmasını dileyen yetimler, Fetih Suresi'ni okudu. Umdurman kentinin Darüsselam bölgesindeki Osman bin Affan Kuran Kursu'nun 312 öğrencisi, okudukları Kuran-ı Kerim'in ardından Türk askeri için dua etti. (AA)



04:00 - TÜRKİYE'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin güvenliği konusunda meşru endişeleri olduğunu söyledi. Mattis, Türkiye'nin Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce ABD'yi uyardığını da belirtti.

Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere açıklama yapan Mattis, "Türkiye NATO üyesi. Sınırları içinde etkin direniş olan tek NATO ülkesi ve Türkiye'nin güvenlik konusunda meşru endişeleri var" dedi. (DHA)

01:00 - Başbakan Binali Yıldırım, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Alınan bilgiye göre Yıldırım, saat 14.00'te Çankaya Köşkü'nde Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

Başbakan Yıldırım, dün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti. (AA)

AFRIN’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin önceki gün Azez-Gülbaba sınır hattından başlattığı kara operasyonu, dün Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 6 bin 400 askerin katılımıyla sürdü. Operasyonun ilk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri giren TSK ve ÖSO, planlanandan çok daha hızlı ilerledi. Normal koşullarda operasyonun 4’üncü gününde ulaşılması hedeflenen, bölgeye 2’nci günde ulaşıldı.

69 KÖYE GİRİLDİ

Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşındaki Afrin’e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde çatışmaların yoğunlaştığı ifade edilirken, PKK’nın kontrol altında tuttuğu 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. 130 kilometre genişlik ve 7-9 kilometre derinlikteki operasyon sahasında TSK, MİT ve ÖSO eşgüdümlü faaliyet yürüttü. Afrin’e 9 koldan ilerleyen birlikler, PKK ve YPG kontrolündeki 69 köye girdi, 9’unu tamamen temizledi. Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi, 240. Tepe ve 2 tepe daha ele geçirildi. Sınırın Türkiye tarafında kurulan 7 askeri üsten 3’ünün, “ileri askeri üs” olarak Raco, Kırmızı Köy ve Şedia’ya taşınacağı kaydedildi. Alandaki 2 bin 150 kişilik öncü askeri kuvvete, bugün alan kontrolü sağlayacak bin kişilik grubun ekleneceği öğrenildi.

BEYAZ BAYRAK ÇEKTİLER

Öte yandan, terör örgütü PKK’nın yollara döşediği 17 tuzak imha edildi. Bölgedeki 370 PKK’lı teröristin TSK hatlarından 7 kilometre geri çekildiği kaydedildi. Şırnak Silopi’deki Altubey Hudut Karakolu sorumluluk sahasından gözlenen PYD karakolu ile Yankale Hudut Karakolu sahasından gözlenen karakoldaki sözde PYD flamasının indirildiği, yerine beyaz bayrak asıldığı belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre siyasi ve askeri kaynaklar, “PKK dayanamıyor, geri çekiliyor. Rejim ve Rusya’dan istediği desteği bulamıyor” yorumunu yaptı. Afrin kent merkezinde panikleyen PYD yöneticilerinin Rusya ve Şam rejimi ile 4 görüşme yaptığı ve kenti Suriye rejimine devredebileceklerini ilettiği belirtildi. Teröristlerin Şam rejimine “Afrin’i birlikte savunalım” çağrısı da yaptığı ancak rejimin bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Alan takibi için sahadaki 3 İHA’nın günde 58 saatlik görüntü aktarımı yaptığı kaydedildi.

TERÖRİSTLER TUZAK KURUP KAÇIYOR

Terör örgütü, sivilleri doğrudan hedef almaya devam ederek Afrin’den Azez İlçesi’nin Kelcibrin Beldesi’ne saldırdı. 2 sivil hayatını kaybetti. Örgütün Raco ve Şedia’da boşaltılan köylere 9 adet araçlı bomba bıraktığı bilgisi üzerine, aramalarda tuzaklara karşı önlemler alındı. Bölgedeki riskler nedeniyle tüm asker ve ÖSO mensuplarının cep telefonları toplandı. Askerler, kriptolu telsizler kullanmaya başladı. PKK’nın 65 kilometrelik alanda iletişimini sağlayan verici ve röleleri de TSK’nın kontrolüne geçti. Böylece PKK’lıların uzun mesafede irtibatının kesildiği, kısa mesafe görüşmelerinin ise takip edildiği belirtildi.

Raco’nun köylerinde bazı terör örgütü mensupları sağ ele geçirildi

MÜHİMMAT TÜNELİNE İMHA

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin’de mühimmat deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vurulma görüntüsü, TSK tarafından basınla paylaşıldı.

OPERASYONDA 3. GÜN

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı', 3'üncü gününde kara operasyonuyla devam ediyor. Kilis ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, operasyon boyunca toplam 19 roket isabet ederken, 1 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. Belediye ekipleri, Reyhanlı'da şehir merkezine düşen 9 roketin hasara yol açtığı bölgelerde temizlik çalışması yaparken, Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda askerlere moral konseri verdi. Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin'e doğru top atışları yapılırken, Azez bölgesinde ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.



El Bab'da şehit düşen 72 askeri temsil eden, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağının 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de, Afrin'deki mevzileri bombalamasıyla başlayan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. İlk gün hava operasyonuyla belirlenen mevziler imha edilirken, TSK birlikleri, dün saat 11.05'te, Kilis'in Gülbaba mevkisinden kara birlikleriyle Suriye'ye girdi. Hem havadan hem de karadan ÖSO güçleriyle birlikte Afrin'in 5 kilometre içine kadar giren birlikler, 11 köyü PYD-YPG/PKK'dan aldı.

Türk jetlerinin 45 hedefi vurduğu Afrin bölgesinde operasyonlar, 3'üncü gününde devam ederken, Azez bölgesinde de teröristlerle ÖSO güçleri arasında sert çatışmalar olduğu bildirildi. Gece boyunca, Kilis ve Hatay sınırlarından topçu atışıyla destek verilen operasyona katılacak Türk askerleri ile ÖSO güçlerinin Hassa ilçesinin sınırına sıfır noktasındaki hareketliliği de sabah saatlerinde devam etti.

Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Çok sayıda 'M60T' tankı, art arda sıralandı. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO'ya bağlı birlikler de bulunuyor.

19 ROKET DÜŞTÜ

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, operasyon boyunca, toplam 19 roket isabet etti. Her iki bölgede 1 kişi öldü, 17'si Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Reyhanlı'da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü.

Reyhanlı Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde, ilçedeki yerleşim alanına düşen 9 roketin bıraktığı hasarın izlerini temizlemeye başladı. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda askerlere moral konseri verdi.



SINIRDAKİ EVLERE MERMİ İSABET ETTİ

Öte yandan Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'te bulunan Çilolar köyündeki bazı evlere isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, evlerin duvarlarında izler oluştu. Saldırının ardından sınır hattında konuşlu askerler, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

Afrin

afrin son dakika

afrin operasyonu son dakika

afrin haberleri

son dakika

Zeytin Dalı Harekatı

zeytin dalı ne demek

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER