Eylül'in katil zanlısı için idam istediler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi. Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı. Öncellikle küçük kızın ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini aktararak "Buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadığımız vaka tüyler ürpertici bir vaka. İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır." diye konuştu.

EYLÜL'ÜN KATİL ZANLISI İÇİN İDAM İSTEDİLER

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini telin etmek isteyen bir grup, elerinde "Eylül için buradayız", "Sessiz kalma Polatlı" yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan Cihat Dızman, başka çocukların ölmemesi için bir araya geldiklerini, toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Bu tür suçlarda cezaların caydırıcı olması gerektiğini ifade eden Dızman, "Acımız çok büyük. Devletimizin bir an önce toplumu dinleyip gereken cezayı getirmesi gerekli. En azından çocuk tecavüzlerine, cinayetlerine karşı idam cezası gelmeli. Devletin daha fazla buna sessiz kalma şansı yok." diye konuştu.