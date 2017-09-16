Artvin’in Hopa İlçesi’ndeki Sarp Sınır Kapısı’nda, görevliler dün ilginç bir kaçış girişimini önledi. Güvenlik güçleri, yaya olarak Gürcistan’a geçmek için Sarp Sınır Kapısı’na gelen Gürcistan uyruklu 46 yaşındaki Domenti S.’nin taşıdığı valizin büyük ve ağır olmasından şüphelendi.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, ekipler, gümrükteki polis noktasında pasaport işlemlerini tamamlayan Domenti S.’yi bir süre takip etti. Ardından şüpheliyi durdurarak arama yapan ekipler, sürükleyerek götürmeye çalıştığı valizde cenin pozisyonunda kadın buldu.

Kaçak kadının, Antalya Kemer Sulh Ceza Hâkimliği’nin karıştığı trafik kazası nedeniyle hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyduğu Rusya uyruklu Angelina Samusenko (27) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Domenti S., işlemlerinin ardından sınırdışı edildi. Gözaltındaki Samusenko’ya ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.