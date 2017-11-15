Asena Atalay ve Tan Taşçı aşkı doludizgin devam ediyor

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’den olaylı şekilde boşanan Asena Atalay ile popçu Tan Taşçı’nın Bodrum’da başlayan aşkları doludizgin devam ediyor. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre altı aydır birlikte olan ikili, önceki gece Karaköy'de bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Çıkışta görüntülenen âşıklardan Atalay’ın mutluluğu gözlerinden okundu.