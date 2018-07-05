HT Egeli'de yer alan habere göre, Çeşme Belediyesi’nin “9 Durak 9 Deneyim” projesi kapsamında bu sene ikincisi gerçekleştirilecek olan “Ilıca’dan Ata’ya Selam” etkinliği 7-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Etkinlik, 7 Temmuz Cumartesi günü, saat 19.00’da bir otelde, Hanri Benazus’un “ Atatürk Fotoğrafları” koleksiyonu ve Taner Morova’nın “Eski Çeşme Fotoğrafları” koleksiyonundan oluşan sergiyle açılacak. Saat 19.30’da, İzmir Kordon Zeybeği (Ata Zeybeği) ile devam edecek olan etkinlikte, saat 20.00’de, yazar Yılmaz Karakoyunlu’nun “Atatürk’ün hayatında kadınlar” ve Çeşmeli yazar Mehmet Culum’un “İzmir suikasti ve Ilıca” başlıklı söyleşileri gerçekleştirilecek. Etkinliğin birinci günü, saat 21.15’deki, Çeşmeli Baş Balerin Burcu Olguner’in Dansçı Görkem Dizdar ile ve Çeşmeli Baş Balerin Aslı Çilek’in Baş Balet Dolun Doyran ile sunacağı bale gösterisinin ardından saat 21.30’da gerçekleştirilecek olan fener alayı ile son bulacak.

"Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, vatandaşları etkinliğe davet etti. "