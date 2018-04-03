İHA'nın haberine göre, kardeş ülke Azerbaycan'ın önde gelen doktorlarından Sabina Mirzayeva'nın ani ölümü ülke genelinde büyük hüzne neden oldu.

Azerbaycan medyasının aktardığına göre Mirzayeva, tansiyona bağlı olarak geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

SABİNA MİRZAYEVA KİMDİR?

Azerbaycan`ın önde gelen kadın doktorları arasında yer alan Sabina Mirzayeva, Azerbaycan Tıp Üniversitesi`nden mezun oldu. Ulusal Onkoloji Merkezi ve Central Neftchi Hastanesi`nde görev yaptı.

Ülke geleceğine dair aile planlaması çalışmalarıyla da tanınan Mirzayeva, "Sağlıklı bir nesil için hamile kadınlarla buluşma" konferansının düzenlenmesine öncülük etti.

Mirzayeva, Türkiye`nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede düzenlenen farklı programlara katılarak çeşitli sertifikalar ve dereceler elde etmişti. Mirzayeva, 2 çocuk annesiydi.

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