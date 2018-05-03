Azra Kohen ve Başak Sayan'ın karşılıklı intihal suçlamasıyla ilgili davada mahkeme, "Fİ" ve "Bağlanma korkusu" adlı kitapların bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın aktardığı bilgilere göre oyuncu Başak Sayan'ın "Bağlanma Korkusu" isimli kitabı ile yazar Azra Kohen'in "Fİ" isimli kitabının birbirinden intihal olduğu yönünde başlayan suçlamayla ilgili davanın görülmesine başlandı. Mahkeme, Fi ve Bağlanma Korkusu kitaplarının bilirkişiler tarafından incelenmesine karar verdi. Ayrıca Kohen'in talebi doğrultusunda mahkeme, Kohen'in bilgisayarının incelenmesine hükmetti.

Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı olan Azra Kohen, Fİ kitabını 2010'da yazdığını, Başak Sayan da Bağlanma Korkusu kitabını 2011'de yayınladığını belirtmişti. İki yazar da kitaplarında kahramanların, olay kurgusunun ve anlatılmak istenen şeylerin çalıntı olduğunu ileri sürmüştü.

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