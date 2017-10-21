Bakan Fakıbaba: Et fiyatları yüzde 40 ucuzlayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Van’da temaslarda bulunarak Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

Bakan Fakıbaba, ziyaret ettiği kuyumcu esnafının, "Hayvancılık bölgesinde yaşıyoruz ama etin kilosunu 50 liradan yiyoruz. Fiyatların düşürülmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz." demesi üzerine, "Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz." şeklinde karşılık verdi. Esnafla şakalaşan Bakan Fakıbaba, "Desem ki altını yüzde 40 düşüğüne bana verin, vermezsiniz." dedi.



Fakıbaba, açıklamasını "bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Van’da hayvancılığa özellikle büyük destek vereceğiz. Bakanlık olarak et fiyatlarında kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz.” diyerek sürdürdü

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