Balık tutarken saplandığı çamurdan çıkamadı, hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kick boks antrenörü olan Volkan Yıldırım, Melet Irmağı'na balık tutmaya gitti.

İHA'nın haberine göre; derenin açığında avlanırken suyun akıntısına kapılan ve çamura saplanan Volkan Yıldırım, uzun süre kurtulmak için mücadele etmesine rağmen başarılı olamadı.

Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler Volkan Yıldırım'ı düştüğü yerden çıkardı. Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Volkan Yıldırım evli ve bir çocuk babasıydı.

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