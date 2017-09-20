"Obamacare" olarak adlandırılan sağlık reformuyla ABD'de yürürlüğe girdiğinden bu yana tartışmaların odak noktasında yer alan Barack Obama bu alandaki çalışmalarına devam ediyor.
Önümüzdeki hafta New York merkezli Cantor Fitzgerald bankası tarafından düzenlenecek bir konferansta ABD sağlık bakım endüstrisi hakkında konuşma yapacak olan Obama, karşılığında 400 bin dolar alacak.
Cantor Fitzgerald'ın basın danışmanı, Obama'nın önümüzdeki hafta yapılacak etkinliğe katılacağını doğrularken daha fazla bilgi vermedi.
Obama'nın basın danışmanı Kevin Lewis, "Görevinden ayrıldıktan sonra Başkan Obama zamanını, değerlerine ve şartlarına uygun şekilde, hem ücretli hem de ücretsiz özel ve kamusal etkinliklerde bulunmak için harcadı" ifadelerini kullandı.
Ağustos ayında Chicago merkezli özel bankacılık ve servet yönetimi şirketi Northern Trust tarafından New York'ta düzenlenen toplantıda da konuşma yapan Obama'nın etkinliğine eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Microsoft'un siber güvenlik danışmanı Jonathan Trull ve IBM'in "blok zinciri" teknolojisi için çalışan genel müdürü Marie Wieck de katılmıştı.
44. ABD Başkanı olan Barack Obama, Mayıs ayından bu yana, İtalya, Almanya, İskoçya, Kanada, Endonezya ve Güney Kore'de çeşitli ücretler karşılığında konuşmalar yapıyordu.
Eski Birleşik Krallık başbakanı Tony Blair ve eski ABD başkanı Bill Clinton da sık sık ücretli konuşmalarda yer alıyordu.
23 Mart 2010'da imzalanan ve halk arasında Obamacare olarak bilinen sağlık reformuna göre tüm ABD vatandaşları sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Sigorta yaptırmayanlar ceza ödemek zorunda kalıyor.
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