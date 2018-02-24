Barış işareti İngiliz nükleer savaş karşıtı hareketinin sembolü olarak ortaya çıkmış ve zaman içinde her tür protesto gösterisinin vazgeçilmez parçası haline gelen bir işarettir. Bu sembol 1960'larda ise genel olarak savaş kavramına karşı çıkışın işareti haline gelmiştir. Nuclear Disarmament (Nükleer Silahsızlanma) kelimelerinin baş harfleri olan N ve D, bir çemberin içinde semafor alfabesindeki karşılıkları ile kullanılmıştır. Semafor, harflerin bayraklarla işaret edildiği bir sistemdir.

İngiltere'de "Nükleer Silahlanmaya Son" kampanyasını düzenleyenler, barış ve çevre için tarihin ilk Paskalya Yürüyüşü'nü yapmayı planlıyordu. Binlerce nükleer karşıtı Londra'nın Trafalgar Caddesi'ne 80 kilometre mesafede yer alan Aldermaston'daki nükleer silah fabrikasına doğru yola koyulacaktı. İngiltere, bu protestolardan altı yıl önce ABD ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından dünyanın üçüncü nükleer gücü konumuna gelmiş ve başarılı geçmiş bir hidrojen bombası testi yapmıştı. Ülkedeki nükleer silahlanma karşıtı hareket de büyümüş ve sloganlarını duyurmaya başlamıştı: Bombayı yasaklayın.



Nükleer karşıtlarının artık tek eksiği, tüm dünyaya mesajlarını ulaştıracak, akılda kalıcı ve güçlü bir semboldü.

"Nükleer Silahlanmaya Son" kampanyasının başkanlığını yapan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ve filozof Bertrand Russel da bu eksiği gidermeye karar verdi. Russel, bir sembol tasarlaması için Londra Kraliyet Sanat Akademisi mezunu grafiker Gerald Holtom'u görevlendirdi. Holtom'ın çalışması 21 Şubat 1958 tarihinde sunuma hazırdı. Ortasında düz bir çizginin olduğu bir yuvarlak. Ortadaki çizginin yanlarından aşağı doğru iki çizgi daha iniyordu.





Çalışma beğenildi ve o yıl düzenlenen Paskalya yürüyüşlerinde bu sembol ilk kez pankartların üzerinde belirdi. Gösteriye katılanlar, o dönem henüz tanınmayan bu sembolün bulunduğu yaklaşık 500 pankart taşıdı. Gelecek on yıllarda bu sembolün dünyanın dört bir yanındaki çevreciler, barış yanlıları ve nükleer karşıtları tarafından kullanılacağı henüz bilinmiyordu.

Barış işareti kıyafetten, dekorasyona, tanınmış moda zincirlerinin aksesuarlarına kadar akla gelebilecek her türlü obje ve mecrada kullanıldı. Barış işaretinin yıllar içinde kullanıldığı çiçekli, rengarenk motifler de sınır tanımıyor. Ne var ki, sembolün gücü dünyanın herhangi bir yerinde adalet ve barış için yeniden devreye girmesine kadar solma tehdidiyle karşı karşıya...

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