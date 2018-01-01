Başbakan Binali Yıldırım, havayoluyla Isparta'dan Ankara'ya gelirken özel uçak "TC-IST"in kokpitine girdi.

Pilotun arka kısmındaki koltuğa oturan Yıldırım, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında iletişimin sağlandığı frekanstan, seyir halindeki uçaklarda bulunan vatandaşların ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladı.

PİLOT FREKANSINDAN YENİ YIL MESAJI

AA'nın haberine göre, Başbakan Yıldırım, frekans üzerinden "2018 yılına girmeye kısa bir zaman kaldı. Bütün uçuş personelinin, uçaklardaki yolcuların ve saha kontroldeki arkadaşların yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Mevlamdan niyaz ediyorum. Hayırlı uçuşlar diliyorum." mesajını paylaştı.

Kendisini Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne davet eden görevliye Yıldırım, "Teşekkür ederim, şu anda havadayız. İnşallah inişte bakarız. Bütün arkadaşlara selamlar, yeni senelerini tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz." dedi.

Özel uçak "TC-IST"in pilotlarının da yeni yılını kutlayan Yıldırım, "Yeni yılı ailenizle sağlık, sıhhat ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. İnşallah bütün dilekleriniz gerçeğe dönüşür, ülkemizin, milletin birliği ve beraberliği daim olur. Yeni yılda barış, huzur içinde bir geleceği hep birlikte karşılamış oluruz." ifadelerini kullandı.

YILDIRIM KOMANDOLARIN ZORLU EĞİTİMİNİ İZLEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, 31 Aralık'ta partisinin Isparta 6. Olağan İl Kongresi ve çeşitli programlar için geldiği kentte Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçikle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Eğirdir ilçesinde bulunan komutanlığın Karaburun Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.

Burada 6 eğitim parkuru, 127 engelin bulunduğu eğitim alanına ilişkin Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir'den bilgi alan Yıldırım ve komutanlar için komandolar kısa bir gösteri sundu.

EŞİ BENZERİ YOK

İlk olarak dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin asıldığı "Çok Maksatlı Kule"de gösteri sunan komandolar, dünyada eşi benzeri bulunmayan, mühendislik açısından ödül alan 76 metre yüksekliğindeki kuleden "kaplan", "örümcek" ve "helikopter" yöntemiyle iniş yaptı. Komandolar daha sonra "Komando Andı" eşliğinde 40 metreye tırmandı.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, eğitim gören komandoların yükseklik korkusunu yenmek, özgüvenini artırmak ve onlara muharebe sahasında karşılaşabilecekleri engellerden rahatlıkla geçebilme yeteneği kazandırmak amacıyla inşa edilen kuledeki gösteriyi ilgiyle izledi.

"Çok Maksatlı Kule"deki gösterinin ardından komandolarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, "Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Komando kursuna katılan subay, astsubay, asteğmen adayları ve uzman erbaşların, yükseklik korkusunu yenmek amacıyla defalarca kuleden indiği, gerekli yeterliliğe ulaşamamaları durumunda mezun edilmediği öğrenildi.

FİLM GİBİ EĞİTİM

Daha sonra eğitim alanındaki Psikolojik Dayanıklılık Testi Parkuru'na geçen Başbakan Yıldırım, buradaki gösteriyi dikkatle takip etti.

Kursiyerlere, su altında, dehlizlerde, kanalizasyonlarda, üstü yanan su içinde, bataklık ve çamurlu arazide başarıyla operasyonel faaliyet icra edebilme yeteneğinin kazandırıldığı parkurdaki eğitimleri içeren gösteri, filmleri aratmadı.

Başbakan Yıldırım, gösterinin sonunda askerlerin yanına giderek "Vatan size minnettar" mesajı verdi.

"GÜÇLÜ, HAZIR VE CESUR" KOMANDOLAR

Dünyanın en zorlu eğitimlerinin verildiği Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki kurs ve eğitimlerle zor hava ve arazi şartlarında operasyon yürütebilen, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığı yüksek, sınırlarını her gün keşfeden komandolar yetiştiriliyor.

"Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız" parolasıyla terörle mücadele için yetiştirilen askerler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin coğrafi şartlarına benzer arazilerde eğitim görüyor.

Komutanlıkta 18 ülkeden gelen kursiyerler Türk kursiyerlerle dünya orduları standardında eğitim alıyor.

ISPARTA'DA ÇAĞRI MERKEZİ ZİYARETİ

Yıldırım, dün partisinin Isparta 6. Olağan İl Kongresi ve çeşitli programlar için geldiği kentte Isparta Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne de gitti.

Burada 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, çalışanların yeni yılını kutladı.

"FATURA SORACAKSINIZ. NUMARAYI ALABİLİR MİYİZ?"

Gelen bir çağrıya cevap veren Yıldırım, "İyi akşamlar buyrun. Fatura soracaksınız. Numarayı alabilir miyiz?" dedi.

Daha sonra kendisini tanıtan Yıldırım, "Şu anda çağrı merkezinde arkadaşlarla yılbaşı öncesi ziyarette bulunuyoruz. Dolayısıyla senin çağrına cevap vermek de bize düştü." ifadesini kullandı.

Çağrı merkezini arayan vatandaş, Başbakan ile tanışma fırsatı bulduğu için şanslı olduğunu belirtti.

Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesinden olduğunu öğrendiği vatandaşa, "Ben de şanslıyım, seninle telefonda da olsa tanışma fırsatı buldum. Hemşeriyiz bir de. Bu kadar da rastlantı olmaz. Yeni yıla sağlık, sıhhat içinde Mevlam girmeyi nasip eylesin. Yeni yılı ülkemiz, milletimiz huzur ve barış içinde geçirsin." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından 112 Çağrı Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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