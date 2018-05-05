Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 0-0 devam ederken 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. TFF, yarıda kalan olaylı derbiyle ilgili kararını, maçın kaldığı yerden seyircisiz olarak 3 Mayıs'ta oynanması yönünde vermiş ve siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, bu karara tepki olarak maça çıkmayacaklarını açıklamıştı.
3 Mayıs'taki mücadelede Fenerbahçe sahaya çıkarken Beşiktaş, daha önce açıkladığı gibi mücadeleye çıkmadı ve maçın hakemi Mete Kalkavan, karşılaşmayı "oynanamama" gerekçesiyle iptal etmişti. Beşiktaş, bu durumla ilgili olarak PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, siyah-beyazlı kulüple ilgili olarak kararını verdi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.05.2018 tarih ve 77 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;
1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,
2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,
3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,
4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,
Karar verilmiştir."
KUPA FİNALİ FENERBAHÇE İLE TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR ARASINDA
TFF'nin Beşiktaş'ı hükmen mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyerek daha önce finale çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, sarı-lacivertli kulübün, kupadaki 17. finali olacak. Fenerbahçe, kupayı geride kalan 56 sezonda 6 kez müzesine götürmüştü.
Sarı-lacivertliler, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.
KUPA FİNALİ DİYARBAKIR'DA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının 10 Mayıs Perşembe gününe alındığını açıklamıştı.
TFF'den yapılan açıklamada, kupa finalinin Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı belirtilerek, "Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs Perşembe günü yapılacak." ifadeleri kullanılmıştı.
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