Betül Şahin kimdir?

Cem Özer’le rol aldığı ‘Ömürsün Doktor’ adlı tiyatro oyununun turnesini bitiren Betül Şahin, soluğu Bodrum’da aldı. Cadde'nin haberine göre, ocak ayında buz gibi Ege sularına kendini bırakan Şahin, meraklı bakışlara aldırmadan yüzdü. Oldukça eğlendiği gözlenen oyuncu, denizin tadını çıkardı.

BETÜL ŞAHİN KİMDİR?

Betül Şahin, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır.

Lise mezunu olan Betül Şahin, usta aktör Can Gürzap’tan diksiyon ve oyunculuk gibi alanlarda eğitim almıştır. Yılan Hikayesi dizisinin Komiser Başak karakteri ile tanınan Betül Şahin, daha sonra başka projelerde de yer almayı başarmıştır. Beyaz Gelincik, Serseri, Omuz Omuza, Beşik Kertmesi, Hırsız ve Marziye gibi projelerde rol almıştır.

Oynadığı Diziler

Ay Büyürken Uyuyamam (Neslişah) Sinema Filmi 2011

Nene Hatun (Zeynep) Sinema Filmi 2010

Dantel (Nurbanu) TV Dizisi 2008

Arka Sokaklar 2. Sezon Arka Sokaklar TV Dizisi

Beyaz Gelincik (Gülizar Aslanbaş) TV Dizisi 2005

Omuz Omuza (Halide Sürmeli) TV Dizisi 2004

Serseri (Maral) TV Dizisi 2003

Beşik Kertmesi (Pırıl Pıtrak) TV Dizisi 2002

Hırsız Hırsız (Mine) TV Dizisi 2001

Yılan Hikayesi 1999 – 2001

Marziye (Naciye) TV Dizisi 1988

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