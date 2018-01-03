Betül Şahin kimdir?

Cem Özer’le rol aldığı ‘Ömürsün Doktor’ adlı tiyatro oyununun turnesini bitiren Betül Şahin, soluğu Bodrum’da aldı. Cadde'nin haberine göre, ocak ayında buz gibi Ege sularına kendini bırakan Şahin, meraklı bakışlara aldırmadan yüzdü. Oldukça eğlendiği gözlenen oyuncu, denizin tadını çıkardı.
BETÜL ŞAHİN KİMDİR?
Betül Şahin, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır.
Lise mezunu olan Betül Şahin, usta aktör Can Gürzap’tan diksiyon ve oyunculuk gibi alanlarda eğitim almıştır. Yılan Hikayesi dizisinin Komiser Başak karakteri ile tanınan Betül Şahin, daha sonra başka projelerde de yer almayı başarmıştır. Beyaz Gelincik, Serseri, Omuz Omuza, Beşik Kertmesi, Hırsız ve Marziye gibi projelerde rol almıştır.
Oynadığı Diziler
Ay Büyürken Uyuyamam (Neslişah) Sinema Filmi 2011
Nene Hatun (Zeynep) Sinema Filmi 2010
Dantel (Nurbanu) TV Dizisi 2008
Arka Sokaklar 2. Sezon Arka Sokaklar TV Dizisi
Beyaz Gelincik (Gülizar Aslanbaş) TV Dizisi 2005
Omuz Omuza (Halide Sürmeli) TV Dizisi 2004
Serseri (Maral) TV Dizisi 2003
Beşik Kertmesi (Pırıl Pıtrak) TV Dizisi 2002
Hırsız Hırsız (Mine) TV Dizisi 2001
Yılan Hikayesi 1999 – 2001
Marziye (Naciye) TV Dizisi 1988
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