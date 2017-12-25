Beyzbol kulübünün ve sahasının bulunmadığı Adana'da vatandaşlar beyzbol sopasına yoğun ilgi gösteriyor. Beyzbol satıcıları, şiddete meyilli gençlerin ve araç sürücülerinin beyzbol sopasına ilgi gösterdiğini belirtirken, vatandaşlar ise içerisinde beyzbol sopası bulunmayan araçların muayeneden geçmediğini kaydederek yoğun ilgiyi tiye alıyor.



İHA'nın haberine göre, fiyatları 5 liradan başlayan el yapımı ve ithal beyzbol sopaları kentteki spor malzemesi satan dükkanlarda yoğun ilgi görüyor. Beyzbol sopasına yoğun ilginin sebebi ise spor aşkı değil, olası kavgalara karşı önlem olarak dikkat çekiyor.



Beyzbol sopalarının büyük bir çoğunluğunun satıldığı Seyhan ilçesindeki Amerikan Pazarı esnaflarından Ahmet Yıldırım, toplu taşıma araçlarının yanı sıra pek çok araçta olası trafik kavgalarına karşı önlem amaçlı beyzbol sopası bulunduğunu kaydetti.

Beyzbol sopasına özellikle şiddete meyilli gençlerin ilgi gösterdiğini dile getiren Yıldırım, "Gençlerimizi maneviatsız ve ahlaksız yetiştiriyoruz. Bu nedenle dizilerde gördükleri kabadayılara, zengin ailelere özeniyorlar. Sopayı alıp arabalarına koyuyorlar, trafik tartışmasında eline sopayı kapan koşuyor. Yapmayın, etmeyin. Sopayla, bıçakla, silahla bu iş çözülmez. Halbuki evinden çıktığında bir Fatiha okusa daha iyi. Fatiha, duadır, silahtır" diye konuştu.







adana

Beyzbol

beyzbol sopası

adana haberleri

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER