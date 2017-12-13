Bienal, Fransızca "her bir diğer yıl" anlamına gelen ve iki yılda bir düzenlenen etkinliklere verilen addır. Çoğunlukla kültürel veya sanatsal faaliyetler için kullanılan bir terimdir. En eski bienal 1895'ten beri düzenlenen Venedik Bienali'dir.

Bienal'in TDK anlamı "Bir yıl ara ile, iki yılda bir" olarak kayıtlara geçmiş. Türkiye'de de 1987 yılından beri düzenlenen ve her iki senede bir tekrarlanan Uluslararası İstanbul Bienali bulunmaktadır. 1987'ye kadar Uluslararası İstanbul Festivali bünyesinde gerçekleştirilen plastik sanat sergileri, bu tarihte İstanbul Bienali adı altında ayrı bir etkinlik haline gelmiştir.

İSTANBUL BİENALİ

İstanbul Bienali'nin amacı farklı kültürlerden sanatçı ve sanat izleyicileri arasında iletişim kurmanın yanı sıra şehrin değişen dünya üzerindeki konumunun tekrar değerlendirilmesi olmuştur. Dünyada özellikle 1990'larda şehir bienallerinin patlama yaptığı dönemin hemen öncesine ait oluşu, düzenlendiği yerin konumu ve sürdürdüğü geleneği ile uluslararası çağdaş sanat bienalleri arasında zamanla önemli bir yere sahip olmuştur. 9. İstanbul Bienali'ne kadar İstanbul'un tarihi mekanlarının seçilmiş olmasının bienale turizm tanıtımı havası verdiği ve bunun yanında sanatçılar için bir kısıtlama yarattığı yönündeki görüşlerden sonra ilk defa 2005'te şehrin daha canlı, yaşanan mekanları seçilmiştir.

DÜNYADA DÜZENLENEN BELLİ BAŞLI ULUSLARARASI BİENALLER ŞUNLARDIR:

Kore: Gwangju Biennale

Brezilya: Bienal de São Paulo

Avustralya: Biennale of Sydney

İspanya: Bienal de Valencia

Senegal: Dak’Art, la Biennale de l’art africain contemporain

Almanya: Documenta (Kassel)

İtalya: la Biennale di Venezia

Türkiye: İstanbul Bienali Sinopale Uluslararası Çanakkale Bienali

Küba: Bienal de La Habana

Mali: Rencontres de la photographie africaine de Bamako

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